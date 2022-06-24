الأهلي يستأنف تدريباته لمواجهة بيراميدز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي استمرت 24 ساعة عقب مباراة غزل المحلة في الدوري، والتي أقيمت مساء الأربعاء ‏الماضي على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل في ربع نهائي بطولة ‏كأس مصر.‏

قبل انطلاق المران عقد سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين للحديث ‏في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، وركز الجهاز الفني على ‏التدريبات البدنية حيث خاض الفريق فقرة مكثفة لتجهيز جميع اللاعبين.‏

وعقد قمصان جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران للاطمئنان على ‏حالة اللاعبين الذين عادوا للمشاركة اليوم في التدريبات الجماعية، والذين واصلوا تنفيذ برنامجهم ‏التأهيلي.‏

وخضع لاعبو الفريق الذين غابوا عن مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري لفحص طبي قبل ‏انطلاق المران للاطمئنان على حالتهم ومدى جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق في التدريبات ‏الجماعية.‏

وشارك الرباعي علي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعلي لطفي في التدريبات الجماعية ‏اليوم.‏