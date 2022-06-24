الأهلي يستأنف تدريباته لمواجهة بيراميدز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت 24 ساعة عقب مباراة غزل المحلة في الدوري، والتي أقيمت مساء الأربعاء الماضي على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.
وبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل في ربع نهائي بطولة كأس مصر.
قبل انطلاق المران عقد سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، وركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية حيث خاض الفريق فقرة مكثفة لتجهيز جميع اللاعبين.
وعقد قمصان جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران للاطمئنان على حالة اللاعبين الذين عادوا للمشاركة اليوم في التدريبات الجماعية، والذين واصلوا تنفيذ برنامجهم التأهيلي.
وخضع لاعبو الفريق الذين غابوا عن مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالتهم ومدى جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.
وشارك الرباعي علي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعلي لطفي في التدريبات الجماعية اليوم.