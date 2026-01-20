برشلونة يستقر على قيد كانسيلو في قائمته الأوروبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن استقرار نادي برشلونة على تسجيل البرتغالي جواو كانسيلو في قائمة الفريق المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد تعاقد مع كانسيلو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الهلال السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن إدارة برشلونة قررت قيد كانسيلو في القائمة الأوروبية خلال الأدوار الإقصائية من البطولة، حال تأهل الفريق إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

وشارك كانسيلو في مباراة واحدة بقميص برشلونة حتى الآن، أمام ريال سوسييداد، والتي خسرها الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1.

ويستعد برشلونة لمواجهة سلافيا براج، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب البطولة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد سلافيا براج في المركز الثالث والثلاثين برصيد 3 نقاط.