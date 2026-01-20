مرموش بديلا في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بودو جليمت بدوري الأبطال

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مضيفه بودو جليمت النرويجي، في الثامنة إلا الربع من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني على مقاعد البدلاء، بعد نهاية مشواره مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية يوم السبت، حيث حلت مصر في المركز الرابع.

ويغيب عن مانشستر سيتي نيكو جونزاليس، وسافينيو، وروبن دياش، وأوسكار بوب، وجون ستونز، وجفارديول، وكوفاسيتش، وماتياس نونيز بسبب الإصابة، فيما يغيب برناردو سيلفا بسبب الإيقاف.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ماكس ألين ونيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، تيجاني رايندرز وريان آيت نوري.

الهجوم: فيل فودين، ريان شرقي وإيرلينج هالاند.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: جيمس ترافورد، ماركوس بتينلي، ناثان أكي، ستيفين مفوني، كيان نوبل، تشارلي جراي، جيريمي دوكو، عمر مرموش، ترويني سامبا وديفيني موكاسا.

ويحتل مانشستر سيتي، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يحل بودو جليمت في المركز الـ32 برصيد 3 نقاط.