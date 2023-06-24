رئيس الشيشان: قواتنا مستعدة للمساعدة في إحباط تمرد فاجنر الروسية

قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم السبت، إن قواته مستعدة لتقديم العون في إحباط تمرد يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة ولاستخدام أساليب قاسية إن لزم الأمر.

ووصف قديروف في بيان نشر على تطبيق "تيليجرام" تحرك بريجوجن بأنه "طعنة في الظهر" وناشد الجنود الروس عدم الاستسلام لأي "استفزازات"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال إن الوحدات الشيشانية تتحرك نحو "مناطق التوتر" وستعمل على "الحفاظ على الوحدات الروسية والدفاع عن الدولة الروسية".

وقديروف حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ينشر قوات عسكرية في الشيشان، وكان يُنظر إليه سابقا على أنه حليف لبريجوجن، إذ كان يتبنى بعضا من انتقادات رئيس فاجنر للقيادة العسكرية الروسية.

لكن في الأسابيع القليلة الماضية، بدأ قادة شيشانيون متحالفون مع قديروف في انتقاد هجوم بريجوجن المتكرر على وزارة الدفاع.