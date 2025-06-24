الخارجية الإيرانية: ضرباتنا على قاعدة العديد في قطر كانت دفاعا عن النفس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدة «العديد» الجوية الأمريكية في قطر تأتي في إطار ممارسة حق الدفاع عن النفس، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وردًا على العدوان العسكري الأمريكي في 22 يونيو 2025 على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية.

وأضاف خلال تصريحات، نقلتها وكالة «تسنيم»، اليوم الثلاثاء، أنه «لا ينبغي اعتبار هذا العمل الدفاعي موجهًا ضد دولة قطر الصديقة والجارة بأي شكل من الأشكال»، مؤكدًا التزام طهران بعلاقاتها الطيبة والراسخة مع الدوحة.

وذكر أن «إيران لطالما التزمت بمبدأ حسن الجوار مع قطر وسائر الدول المجاورة»، مضيفًا: «نحن عازمون على عدم السماح للأعمال العدوانية والسياسات الخبيثة للولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي ضد إيران بإثارة الفتنة والانقسام بيننا وبين أشقائنا في المنطقة».

وأمس الاثنين، شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا استهدف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان، أن الدفاعات الجوية القطرية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت القاعدة الجوية.

من جهتها، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت قطر، معتبرة ذلك «انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وعبّرت مصر عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكدة رفضها الكامل لكل أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول.