جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن وضع قواته على أعلى درجات التأهب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه على أعلى درجات التأهب بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث الجيش إيفي ديفرين بمؤتمر صحفي: "دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم، ويمكن القول إن الجيش الإسرائيلي قد حقق بالكامل جميع الأهداف المحددة في عملية الأسد الصاعد".

وأضاف ديفرين: "أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (إيال زامير) بالحفاظ على مستوى عال من اليقظة والاستعداد للرد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار، مع التأكيد على الحفاظ على تأهب عملياتي عالٍ واليقظة على جميع الجبهات وعلى طول جميع الحدود".

وأشار إلى أن "مقاتلات سلاح الجو هاجمت عشرات الأهداف العسكرية في طهران طوال الليل وألقت أكثر من مئة ذخيرة".

وقال: "حتى في هذه اللحظات، يحافظ سلاح الجو على حالة تأهب جوي للقضاء على التهديدات ولتنفيذ عمليات هجومية سريعة".

وأضاف: "قبل سريان وقف إطلاق النار صباح اليوم، أُطلق نحو عشرين صاروخًا من إيران على مناطق متفرقة في أنحاء البلاد، وتم اعتراض معظمها".

وتابع ديفرين: "للأسف، سقط قتلى وجرحى في موقع سقوط الصاروخ في بئر السبع (جنوب)، وتم إنقاذ عدد من المحاصرين أحياء. وتواصل قوات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية عمليات البحث في المنطقة".

وذكر أنه "في هذه المرحلة، لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. يجب الاستمرار في اتباع التعليمات، فلا يزال هناك خطر قائم".

وقال المتحدث العسكري: "سيواصل الجيش الإسرائيلي بأكمله، في قياداته وفروعه، الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية واليقظة".

وعقب مؤتمر المتحدث بوقت قليل قالت هيئة البث العبرية، إن منظومة الدفاع الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من إيران، وذلك بعد ساعات على إعلان وقف لإطلاق النار.

وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيان عن "تفعيل صفارات الإنذارات شمال إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من إيران".

وردا على ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: "أصدرتُ تعليماتي للجيش بالرد بقوة على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار بضربات قوية على أهداف للنظام في قلب طهران"، وفق تعبيره.

في المقابل قال التلفزيون الإيراني الرسمي الإيراني، إن ادعاءات (إسرائيل) بإطلاق صواريخ باتجاهها "ليست صحيحة".

وقال التلفزيون الإيراني: "الأنباء التي تزعم أنه تم إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي المحتلة بعد إعلان وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني، غير صحيحة".

وصباح الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا من لحظة إعلانه.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل - بدعم أمريكي - منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، فيما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.