أشاد علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بمبادرة طلاب كلية التربية النوعية، التي تضمنت تزيين أسوار المحافظة برسومات فنية، ضمن مشروع تخرج لقسم التربية الفنية، في إطار خطة الدولة لتطوير المدن والارتقاء بالمظهر الحضاري.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجداريات، رافقهم خلالها الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتورة نجلاء الأشرف عميدة الكلية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تأتي كمشاركة فعالة من الجامعة في تحسين المشهد الجمالي والحضاري لمحافظة كفر الشيخ، مشيدًا بموهبة الطلبة الذين حوّلوا الأسوار إلى لوحات فنية معبرة عن البيئة والمهن المحلية، مستخدمين ألوانًا وتصاميم مبتكرة لا تعكس جماليات الفن فقط، بل تبرز أيضًا التراث والثقافة المصرية.

كما قدّم المحافظ الشكر لطلاب الكلية وهيئة التدريس، مؤكدًا أهمية الفنون في تعزيز قيم الجمال والإبداع لدى الشباب، ونشر الثقافة البصرية في الفضاء العام.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نجلاء الأشرف أن المبادرة جزء من خطة الجامعة لدعم مواهب الطلاب وتمكينهم من التعبير عن ذواتهم من خلال الفن، بما يساهم في تجميل البيئة الجامعية، وخلق مناخ إيجابي يحفز على الابتكار والإبداع.