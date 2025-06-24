قطر: صاروخ إيراني من أصل 18 سقط بالقاعدة الأمريكية دون خسائر

أعلنت قطر، مساء الاثنين، أن صاروخا إيرانيا واحدا من أصل 18 سقط في القاعدة الأمريكية، بينما تم إسقاط الصواريخ الأخرى في البحر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في الدوحة لنائب رئيس الأركان القطري شايك الهجري، تابعه مراسل الأناضول.

وقال الهجري، إن إيران أطلقت دفعتين من الصواريخ باتجاه قاعدة "العديد"، 7 بالدفعة الأولى، وجرى إسقاطها بالبحر قبل وصولها.

بينما أطلقت وفق الهجري، دفعة ثانية من 11 صاروخا، بينها صاروخ واحد سقط بالقاعدة الأمريكية دون خسائر، في حين تم إسقاط الصواريخ الأخرى.

وفي السياق، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في المؤتمر نفسه، إن بلاده "أمنت مجالها الجوي والمائي تزامنا مع تهديدات إيرانية باستهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة"، ردا على هجوم واشنطن على منشآتها النووية فجر الأحد.