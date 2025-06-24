 قطر: صاروخ إيراني من أصل 18 سقط بالقاعدة الأمريكية دون خسائر - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 يونيو 2025 12:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

قطر: صاروخ إيراني من أصل 18 سقط بالقاعدة الأمريكية دون خسائر

الأناضول
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 12:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 12:01 ص

أعلنت قطر، مساء الاثنين، أن صاروخا إيرانيا واحدا من أصل 18 سقط في القاعدة الأمريكية، بينما تم إسقاط الصواريخ الأخرى في البحر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في الدوحة لنائب رئيس الأركان القطري شايك الهجري، تابعه مراسل الأناضول.

وقال الهجري، إن إيران أطلقت دفعتين من الصواريخ باتجاه قاعدة "العديد"، 7 بالدفعة الأولى، وجرى إسقاطها بالبحر قبل وصولها.

بينما أطلقت وفق الهجري، دفعة ثانية من 11 صاروخا، بينها صاروخ واحد سقط بالقاعدة الأمريكية دون خسائر، في حين تم إسقاط الصواريخ الأخرى.

وفي السياق، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في المؤتمر نفسه، إن بلاده "أمنت مجالها الجوي والمائي تزامنا مع تهديدات إيرانية باستهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة"، ردا على هجوم واشنطن على منشآتها النووية فجر الأحد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك