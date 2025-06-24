معهد فلسطين للأمن القومي: نرفض جميع محاولات التهجير ولا أحد يملك حق تقرير مصيرنا إلا شعبنا

أكد مدير معهد فلسطين للأمن القومي، اللواء حابس الشروف، اليوم الثلاثاء، رفض السلطة الفلسطينية جميع المحاولات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتقويض جهود حل الدولتين، مثمنا في الوقت نفسه الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وقال الشروف، في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية الإخبارية: "إن هناك إجماعا إقليميا ودوليا على تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وحمل مدير معهد فلسطين للأمن القومي، الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لشن الحرب على إيران.

وشدد الشروف على أنه لا أحد يملك حق تقرير مصير فلسطين إلا شعبها الصامد، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ مخرجات "مؤتمر القاهرة" بما يفضي إلى حل الدولتين، وإعادة إعمار قطاع غزة.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي دعا فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى التصعيد "بقوة" في قطاع غزة بعد الحرب مع إيران، بينما حث وزير الاتصالات شلومو قرعي على تعزيز تهجير الفلسطينيين من القطاع.