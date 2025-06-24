الرئيس الإيراني خلال اتصال مع أمير قطر: لا ننوي مواجهة الدوحة

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أجرى اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقب هجوم الحرس الثوري على قاعدة العديد الجوية.

وقالت عبر قناتها بتطبيق «تلجرام»، مساء الثلاثاء، إن بزشكيان، أخبر أمير قطر بأن هجوم أمس «رد فعل» على المشاركة المباشرة والعلنية للولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، ولا يعني بأي حال من الأحوال مواجهة بين إيران ودولة قطر الصديقة والشقيقة والجارة.

وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لنوايا قطر ومواقفها الودية والأخوية تجاه إيران وشعبها، مؤكدًا امتنانه العميق للدعم القطري لطهران، لا سيما في هذه الأيام العصيبة.

وأضاف: «أعرب لكم مقدمًا وبصدق عن امتناني لكل جهودكم لوقف الحرب، ولدعمكم وتعاطفكم وتضامنكم مع إيران. وأؤكد أن الهجوم الصاروخي أمس، كان مجرد رد فعل على مشاركة أمريكا في العدوان العسكري للنظام الإسرائيلي، وأنكم لا تظنون أن إيران تنوي مواجهتكم».

وأكد أن إيران تسعى إلى توسيع علاقاتها البناءة والودية والأخوية مع دولة قطر، معربًا عن أمله في اللقاء مع أمير قطر في الدوحة خلال أقرب فرصة ممكنة، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات.

وأمس الاثنين، شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا استهدف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان، أن الدفاعات الجوية القطرية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت القاعدة الجوية.

من جانبها، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت قطر، معتبرة ذلك «انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وعبّرت مصر عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكدة رفضها الكامل لكل أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول.