ترامب محذرا إسرائيل: أعيدوا طياريكم إلى الديار وإذا ألقيتي قنابل على إيران فهذا انتهاك جسيم

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إسرائيل قائلا "أعيدوا طياريكم إلى الديار!"، في محاولته للحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وذلك عبر منشور على موقع "تروث سوشيال" اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب، للصحفيين، إن كلا من إسرائيل وإيران انتهكتا شروط وقف إطلاق النار بين الجانبين بشن هجمات عقب انتهاء مهلة تم تحديدها صباح اليوم الثلاثاء لوقف الأعمال العدائية.

وقبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، أعرب ترامب عن خيبة أمله إزاء استمرار الهجمات.

وقال ترامب "لقد انتهكوا الاتفاق، لكن إسرائيل انتهكته أيضا".

وأضاف ترامب "لست راضيا عن إسرائيل".

وفي الوقت نفسه تقريبا، قال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" "يا إسرائيل، لا تلقي هذه القنابل، وإن فعلتي ذلك، فهذا انتهاك جسيم. أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن!"