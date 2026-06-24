مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في اصطدام تريلا بأتوبيس و4 سيارات على دائري السلام

شهد طريق الدائري بمنطقة السلام حادث مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام تريلا بأتوبيس و4 سيارات ما أسفر عن وفاة شخص دهسا تحت عجلات التريلا، بينما لحقة 2 آخرين بعد إصابات بالغة، وإصابة 15 آخرين.

وكشف عبدالله محمد، أحد مصابي الحادث، أنه أثناء استقلاله الأتوبيس الترددي بالقرب من محطة عدلي منصور، فوجئ بسيارة نقل "تريلا" تعبر الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتابع محمد في تصريحات لـ"الشروق"، أنه عبور السيارة النقل للطريق أسفر اصطدامها بالأتوبيس ووقوع تصادمات متتالية بين عدد من السيارات، ما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا، يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري برفقة سيارات الإسعاف لمكان الواقعة بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث بين سيارة نقل "تريلا" وأتوبيس و4 سيارات، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وتم نقل المتوفيين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابيين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفرضت القوات كردون أمني بمحيط الواقعة وعملت قوات المرور على تنظيم حركة السيارات أعلى الدائري منعا لتكدس السيارات، ورفعت القوات آثار الحادث على جانب الطريق وإزالة آثاره من نهر الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها.