محافظ الإسماعيلية يطلق القافلة التنموية الشاملة بالحجاز ضمن مبادرة إيد واحدة

استقبل اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لإطلاق القافلة التنموية الشاملة بمنطقة الحجاز، والتي ينظمها التحالف الوطني ضمن مبادرة "إيد واحدة"، لدعم الأسر المستحقة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية وتكثيف الجهود التنموية بالمناطق الأكثر احتياجا.

رحب المحافظ بالسفيرة نبيلة مكرم، مثمنا الدور الهام والحيوي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في مختلف ربوع الجمهورية وتوسيع مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا دعمه الكامل لكل المبادرات والفعاليات التنموية التي تساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية والتكافل والتنمية المتكاملة والمستدامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، للارتقاء بمستوى وجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وأشاد حسب الله بمنهجية العمل وأسلوب تنفيذ المبادرات التي يطلقها التحالف الوطني، موضحا أن التكامل بين كل مؤسساته وهيئاته هو ما يؤدي إلى تحقيق الأثر المرجو من تلك المبادرات.

من جهتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بما تشهده الإسماعيلية من جهود تنموية ملموسة على أرض الواقع بكل القطاعات، وحرصها المستمر على تفعيل منظومة العمل المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات الدولة والتحالف الوطني، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق التنمية المتكاملة، موضحة أن مبادرة "إيد واحدة" تتضمن تنظيم قافلة خدمية وتنموية موسعة بمدرسة الحجاز الإعدادية المشتركة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية ومديريات التضامن الاجتماعي والشئون الصحية بالمحافظة، بهدف تقديم عدد من الخدمات الإنسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية المتكاملة بالمجان للأسر الأولى بالرعاية، على أن تشمل تقديم مساعدات مالية وعينية وخدمات طبية، وأنشطة ترفيهية، بالإضافة إلى إمكانية التقدم لمشروعات صغيرة للتمكين الاقتصادي مع تمويلها مجانا.