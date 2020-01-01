موسكو: عودة 74 لاجئا سوريا إلى بلدهم من أراضي لبنان خلال الــ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 74 لاجئا (بينهم 22 امرأة و37 طفلا) عادوا إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية من لبنان، عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة، بأنه لم تُسجل عودة أي لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي إلى الأراضي السورية، مشيرا إلى عودة 4 نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري، قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة تقدر بـ 2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 23 عبوة ناسفة.