تيسلا للسيارات الكهربائية تعتزم إنتاج بطاريات لمصنعها قرب برلين

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية اليوم الجمعة، إن الشركة تعتزم إنتاج البطاريات الخاصة بها لموقع إنتاجها بالقرب من برلين.



وأضاف ماسك خلال عرض عبر الإنترنت لأرقام الربع الثاني للشركة: "سيكون هناك إنتاج محلي كبير للبطاريات، وهذا سيخدم احتياجات مصنع برلين"، حسبما أفادت الشركة.



ويجري حاليا بناء أول مصنع لشركة تيسلا في أوروبا بالقرب من برلين، وتهدف الشركة إلى طرح 500 ألف سيارة خارج الخطوط في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح مصنع جيجافاكتوري بولاية نيفادا في الصيف المقبل.