الدورة الـ11 لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي تحمل اسم الفنان أشرف زكي

قررت اللجنة العليا لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، إطلاق اسم الفنان أشرف زكي على الدورة الـ11 لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي، التي ستقام في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2021.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد.

ومن المقرر أن يقام المهرجان على مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة الأستاذ أحمد درويش.