الهند: تسجيل 20 ألفا و279 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 20 ألفا و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 43 مليونا و888 ألفا و755 إصابة.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية عن الوزارة قولها "إنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 526 ألفا و33 وفاة".

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 152 ألفا و200 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و210 آلاف و522 شخصا، وذلك بعدما تعافى 18 ألفا و143 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.