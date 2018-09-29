تعاون أمني بين النمسا والمجر وصربيا لمراقبة الحدود ومكافحة تهريب البشر

تعهدت النمسا اليوم الأحد بالعمل مع المجر وصربيا بشكل وثيق أكثر من ذي قبل لمراقبة الحدود خاصة خلال شهور الصيف الحالية.

وقال جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا - في تصريحات له اليوم - إن النمسا سوف تدعم كل من جهازي الشرطة في المجر وصربيا من أجل إنشاء فرق أمنية خاصة لمكافحة تهريب البشر.

وأضاف الوزير أنه بفضل التكنولوجيا المستخدمة مثل كاميرات التصوير الحراري والمركبات الصالحة لجميع التضاريس والطائرات بدون طيار وحافلات التصوير الحراري يمكن الإعداد للعمليات الأمنية المشتركة بشكل أكثر فعالية.

وأوضح كارنر أن التعاون عبر الحدود سيجري أيضا على مستوى محققي الشرطة الجنائية وكذلك على مستوى ضباط الشرطة النمساوية الذين يعملون مباشرة على الحدود المجرية الصربية.. مشيرا إلى أنه في ضوء التحديات الحالية أصبح التعاون في مكافحة عصابات مهربي البشر والهجرة غير الشرعية أكثر أهمية من أي وقت مضى.