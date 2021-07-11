الرئيس الإسرائيلي: هناك قاعدة يمكن البناء عليها للتوصل لحل وسط بشأن التعديلات القضائية

قال الرئيس الإسرائيل إسحق هرتسوج، اليوم الاثنين، إن هناك قاعدة يمكن البناء عليها للتوصل لحل وسط بشأن خطة التعديلات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن لا تزال هناك خلافات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة.



وقال هرتسوج في بيان، قبيل بدء الكنيست التصويت على مشروع القانون المثير للجدل: "نحن في خضم حالة طوارئ وطنية. هذا التوقيت يتطلب تحمل المسئولية.



وأضاف: "نعمل على مدار الساعة وبكل السبل للتوصل لحل"، بحسب وكالة "رويترز".



ومن المقرر أن يُصوت المشرعون، على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية تعتبرها المحكمة "مخالفة لحجة المعقولية".



و"بند المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة في متناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصاً قضاة المحكمة العليا.



ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا الإسرائيلية رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة في الحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.



ويرى أنصار التعديلات أنها ستعيد التوازن بين السلطات، لكن المعارضين يرون أنها تعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بين السلطات والرقابة في ما بينها.



وأدت الحملة الرافضة للتعديلات إلى احتجاجات لا مثيل لها على مستوى إسرائيل، وأضرت بالاقتصاد، وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.