الخطوط السعودية تنقل 7ر13مليون مسافر في 6 أشهر بزيادة 24%

أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم الأحد، أنها قامت بنقل 7ر13مليون مسافر في 6 أشهر بزيادة 24% .

وأشار واقع تقرير أداء النصف الأول من العام 2023، الصادر عن الخطوط الجوية السعودية اليوم الأحد "إلى نقل أكثر من 7ر13مليون ضيف على شبكة الوجهات الداخلية والدولية بزيادة 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك عبر 4ر85ألف رحلة بنسبة بلغت 6%".

كما زادت ساعات الطيران بنسبة 22% حيث بلغت 6ر261ألف ساعة طيران في الوقت الذي بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات 3ر86%.

وسجلت الحركة الجوية على القطاعات الدولية نمواً مقداره 52% في عدد الضيوف خلال النصف الأول من 2023 حيث تم نقل 4ر7 مليون ضيف كما تم تشغيل 6ر37 ألف رحلة بزيادة 30%، وحلقت طائرات "السعودية" في أجواء أربع قارات حول العالم بمعدل 7ر108ألف ساعة طيران بزيادة 40%، كما تضمن تقرير الأداء التشغيلي نقل 3ر6مليون ضيف على القطاعات الداخلية على 7ر47ألف رحلة وبساعات طيران بلغت 8ر80 ألف ساعة طيران.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، أن المعدلات المتميزة لتسيير الرحلات ومعدلات انضباطها ونقل الضيوف قد واكبها كذلك تحقيق المستهدفات المتعلقة بالكفاءة والسلامة التشغيلية والتي تضعها "السعودية" ضمن أولوياتها.

وأشار في نفس الوقت إلى مساهمة الناقل الوطني خلال الفترة الماضية في خدمة الحراك الكبير لقطاعات السياحة والأعمال والحج والعمرة عبر الشراكات الإستراتيجية وكذلك زيادة السعة المقعدية والرحلات لاستيعاب الطلب المتزايد على السفر؛ لتواصل بذلك تنفيذ إستراتيجيتها بجلب العالم للمملكة.

يشار إلى أن النصف الأول من 2023 قد شهد تدشين 3 وجهات دولية جديدة ضمن شبكة رحلات "السعودية" هي دار السلام بتنزانيا، ومطار جاتويك في لندن، ونيس بفرنسا، وذلك في إطار تعزيز حصتها السوقية من قطاع الطيران دولياً؛ بهدف إتاحة خيارات عديدة للضيوف، ويضاف إلى ذلك فقد انضمت خلال ذات الفترة طائرة إيرباص أيه 321نيو وهي الأولى ضمن 20 طائرة من ذات الطراز سوف تنضم لأسطول "السعودية" حتى عام 2026.