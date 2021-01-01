الدفاع الجوي الروسي يسقط 11 مسيرة معادية في سماء القرم

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أعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسينوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية، وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، عن أكسيونوف ما كتبه على قناته في تليجرام: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة للعدو في سماء القرم وتم تحييدها بواسطة الحرب الإلكترونية".

وحث رئيس الجمهورية، على التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الرسمية فقط.

كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارا بمنزل خاص في منطقة كيروف.

ولم يحدد ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة الهجوم.