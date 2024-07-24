حورية فرغلي عن رانيا يوسف: فنانة محترمة وذوق وبمثل معاها على راحتي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تفاصيل أعمالها الحالية والمقبلة ومنها مسلسل سيما ماجي، وفيلم المدرسة: "أنا لسه بعمل المسرحية ومخلصتهاش، ومسلسل سيما ماجي أول تعاون مع رانيا يوسف وهي فنانة جميلة ومحترمة وذوق، وبعد كده عندي مع الجميلة إلهام شاهين، وأستاذ خالد الحجر فيلم الحب كله، وفيلم المدرسة، والمدرسة بيتهيألي أول حاجة بعد ما يخلص وإحنا لسه مخلصناش، ومعايا ميدو فايد أول بطولة ليه معايا، وأنا مبسوطة بالفيلم ده".

وأضافت حورية، خلال لقائها مع الإعلامية يارا أحمد، في برنامج "نجمك مع يارا"، المذاع على قناة "هي": "دوري في سيما ماجي دكتورة، وأول مرة أعمل الدور ده معملتهوش قبل كده، ولا حتى دور شبهه، حظي إن المسلسل والفيلم فيه ساسبنس، والمسرحية كوميدي، والفيلم التالت دراما وتراجيدي".

وتابعت: "أنا عمري ما قابلت رانيا يوسف قبل كده ومحصلش بيني وبينها أي شغل وأنا معرفتهاش غير يوم التصوير، وحسيت إن أنا أعرفها من سنين، وبنقعد مع بعض في الأوضة، وبنعمل بروفات مع بعض، سعيدة جدًا وحاسة إني بتعامل معاها براحتي، وبمثل براحتي مش ببقى خايفة".

واستكملت: "إلهام شاهين من أقرب الناس لقلبي، ووقت أزمتي كانت هي دايمًا بتسأل عليا وبتكلمني، وكنت عملت معاها فيلم هز وسط البلد قبل كده، وده تاني تعاون وده حاجة تانية مختلفة خالص، والفيلم اسمه الحب كله، وهو حاجة مختلفة خالص، ويوم كل واحدة فينا بتعيشه وبنتكلم على اليوم ده بيحصل إيه".

وأردفت: "هو دور مدرسة بس مختلف، وشاغلني مشاكل البنات اللي في المدرسة بنتكلم على البنات دي بتمر بإيه في المدرسة"