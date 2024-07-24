الزمالك يسعى لتجهيز أوباما لمواجهة بيراميدز

أدى يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني يوسف أوباما من آلام في القدم، وفضل الجهاز الفني لخوض اللاعب تدريبات في صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.