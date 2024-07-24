السلطة الفلسطينية تعتمد موازنة طوارئ للعام الجاري بنفقات متوقعة 19 مليار شيكل إسرائيلي

اعتمدت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء موازنة طوارئ للعام الجاري بنفقات متوقعة 19 مليار شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي 65ر3 شيكل).

وأفادت وزارة المالية الفلسطينية في بيان باعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيكل وإجمالي نفقات تقدّر بـ 4ر19 مليار شيكل، ومنح متوقعة من الدول المانحة حوالي 5ر2 مليار شيكل.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس الاثنين، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأوضحت الوزارة أنها استندت في موازنتها الطارئة إلى تخفيض الأسقف المالية للمؤسسات الحكومية بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تنفيذها وفقاً للسيولة النقدية المتاحة على أساس يومي، وتخصيص الإمكانات المالية المتوفرة بناءً على أولويات الحكومة وتوجهاتها في رفع فعالية أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة خدماتها، وعلاج ظواهر الإنفاق غير الموجّه حسب أجندة الإصلاح في القطاع العام، وإعطاء الأولوية لقطاعات: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.

وأكد البيان المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض الذي يكبّد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.

وترتكز موازنة العام الجاري على اتخاذ إجراءات تقشفية، منها تقليص نفقات الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية والرأسمالية والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية، وفق البيان.

وتوقع البيان تراجع الإيرادات بنسبة 4ر21% مقارنة بالبيانات الفعلية لعام 2023، وهذا يُعزى إلى تراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

وكان معدل إيرادات المقاصة الشهري، بعد الخصميات الإسرائيلية يتراوح بين 800 إلى 850 مليون شيكل، لكنه انخفض مؤخراً إلى حدود تتراوح بين 200 إلى 250 مليون شيكل شهرياً بسبب الخصم "التعسفي" الأخير بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ أكتوبر من العام الماضي.

وشهدت الإيرادات المحلية انخفاضاً ملموساً عما كانت عليه قبل العدوان على غزة، إذ كانت بمعدل 550 مليون شيكل شهرياً، لتصبح الآن بمعدل 350 مليون شيكل، أي انخفضت بنسبة 36% بحسب البيان.

فيما يتعلق بالنفقات، قُدِّر النفقات الإجمالية في موازنة 2024 بحوالي 4ر19 مليار شيكل، بانخفاض بنسبة 6ر7% عن موازنة عام 2023، وانخفاض بنسبة 4ر1% عن الإنفاق الفعلي 2023.

وبلغ مخصص المشاريع التطويرية 1512 مليون شيكل ضمن الموازنة، وشكّل هذا المخصص انخفاضا عن موازنة عام 2023 بنسبة 29%.

وقالت الوزارة إنها تسعى إلى تخفيض خدمة الدين العام، إذ تم تخصيص مبلغ 460 مليون شيكل مقابل خدمة الدين العام، أي بانخفاض بنسبة 5ر5% عن مخصصها عام 2023، مشيرة إلى تخصيص مبلغ إضافي قيمته 100 مليون شيكل ضمن موازنة 2024 لدعم قطاع غزة، يضاف إلى المبلغ الذي تنفقه الحكومة على القطاع والبالغ حوالي خمسة مليارات شيكل سنويا.

وتفترض الموازنة ارتفاع إجمالي الدعم الخارجي ليصل إلى 2510 مليون شيكل ضمن موازنة عام 2024، وهذا يعكس ارتفاعاً بنسبة 91% مقارنة بالفعلي لعام 2023، هذا التحسن سببه الارتفاع المتوقع في دعم الموازنة العامة، إذ من المقدّر أن ترتفع قيمته ليصل إلى 1965 مليون شيكل، أي بارتفاع 160% مقارنة بالفعلي لعام 2023.

فيما يتعلق بدعم المشاريع التطويرية، من المتوقع أن تبلغ قيمتها 545 مليون شيكل ضمن موازنة 2024، أي بانخفاض 3% عن الموازنة الفعلية لعام 2023.

وأشارت إلى تفاقم العجز الإجمالي بعد المنح والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية ليصبح 8ر6 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 172% عما كان عليه في العام السابق، وهذا يعود بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات والارتفاع الهائل في معدل الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، إذ أن إسرائيل تفرض اقتطاعات جديدة جراء الحرب، من المتوقع أن تصل إلى 9ر3 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 100% عما كانت عليه في عام 2023، و560% عن 2022.