السجن 3 أعوام لمتهم ببيع سيارة بعقد ورخصة مزورين في الإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الأربعاء، "ط.ال.س"، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه ببيع سيارة بعقد ورخصة "مزورين".

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 31670 لسنة 2019 جنايات الدخيلة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام شخص بالاشتراك مع أخر مجهول في تزوير رخصة وعقد بيع سيارة.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بحريات المباحث قيام المتهم بالاشتراك مع أخر مجهول، في تزوير عقد بيع سيارة، منسوب صدورة إلى مكتب توثيق الإسكندرية، وكذلك رخصة تسير للسيارة والمنسوب صدورها إلى وحدة مرور العجمي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أثبت بالرخصة والعقد بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك بقصد التحصل علي مبالغ مالية، نظير بيع السيارة، بدون وجه حق.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إبراهيم محمد أمين، وأحمد عزت غريب، ومحمد فتحي السيد.



