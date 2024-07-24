ارتفاع الأرباح في الربع الثاني لشركة ألفابت المالكة لجوجل

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أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، الثلاثاء عن نتائجها للربع الثاني، حيث ارتفعت الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت أرباح الشركة 62ر23 مليار دولار، أو 89ر1 دولار للسهم الواحد. مقارنة بـ 37ر18 مليار دولار، أو 44ر1 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع نفسه بنسبة 6ر13% لتصل إلى 74ر84 مليار دولار مقارنة بـ 60ر47 مليار دولار في العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي: "أداؤنا القوي هذا الربع يسلط الضوء على القوة المستمرة في البحث والزخم في (الخدمات) السحابية. نحن نبتكر في كل طبقة من طبقات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "قيادتنا الطويلة في البنية التحتية وفريق البحث الداخلي لدينا يضعوننا في موقع جيد مع تطور التكنولوجيا ومع سعينا للعديد من الفرص المقبلة".