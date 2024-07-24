وزير الدفاع البريطاني يلتقي اليوم نظيره الألماني في برلين

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يصل وزير الدفاع البريطاني الجديد جون هيلي إلى برلين اليوم الأربعاء في أولى زياراته منذ توليه منصبه

ومن المقرر أن يرحب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بهيلي بتكريم عسكري في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء. وبعد المحادثات، يعتزم السياسيان الإدلاء بتصريحات علنية.

يشار إلى أن ألمانيا والمملكة المتحدة حليفتان مقربتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتقولان إنهما تريدان توسيع تعاونهما العسكري. وتم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات، بغض النظر عن حقيقة أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وهيلي عضو في حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ، التي تعقد عليها ألمانيا آمالها في تدشين بداية جديدة في العلاقات.

ويهدف ستارمر إلى إبرام اتفاق أمني واسع مع الاتحاد الأوروبي. ويهدف أيضا إلى تغطية مجالات مثل الطاقة والمناخ بالإضافة إلى تعاون أوثق في صناعة الدفاع.