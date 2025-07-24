تسليم شهادات الثانوية بالمدارس يؤخر انطلاق تنسيق المرحلة الأولى

الأربعاء.. أخر موعد للتقدم لاختبارات القدرات.. و75% حد أدنى لقبول طلاب معاهد التمريض والفنية الصحية بحلوان بشرط القبول من المستوى الأول

تسبب تأخر تسليم طلاب الثانوية العامة شهاداتهم من المدارس الحكومية في انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للعام الأكاديمي 2025 -2026، وذلك نظرًا لتضمن شهادات الطلاب الرقم السري والذي يعد من البيانات الضرورية لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم بموقع التنسيق الإلكتروني.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى وموعد انطلاقها رسميًا خلال ساعات، إذ أنه من المفترض أن تستأنف المدارس عملها السبت وتبدأ تسليم طلاب الثانوية العامة شهاداتهم عقب إجازة اليوم الخميس والإجازة الأسبوعية غدًا الجمعة.

من جهته، أعلنت جامعة حلوان فتح برنامج البكالوريوس في علوم التمريض التخصصي أبوابه لطلاب الثانوية العامة بكلية التمريض برنامج ساعات معتمدة يُدرّس باللغة الإنجليزية، يُعنى البرنامج بتعزيز قدرات الطلاب في البحث العلمي والتعليم المستمر، وتنمية مهاراتهم في التفكير النقدي وحل المشكلات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الصحية المتغيرة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يسعى إلى إكساب الطلاب قدرة التواصل الفعال مع المرضى والفريق الطبي، إلى جانب ترسيخ القيم المهنية مثل الإتقان، الأمانة، والانضباط الأخلاقي، كما يهتم البرنامج بتأهيل الطلاب لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ومواكبة المناهج العالمية، مما يعزز جاهزيتهم للعمل في بيئات متنوعة ومتقدمة، والاندماج في سوق العمل المحلي والدولي بكفاءة تنافسية متميزة.

ويتيح البرنامج فرصة الالتحاق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة، وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجامعات، كما يُفتح القبول أمام الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية (شعبة تمريض) بشرط الالتحاق من المستوى الأول، واجتياز الكشف الطبي، وتقديم ما يثبت حسن السير والسلوك، والحصول على نسبة 75% فأعلى.

كما يُقبل الطلاب الوافدون وفق نفس الشروط المقررة لقبول الطلاب المصريين، مع الالتزام بالقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات، تأكيدًا لحرص الجامعة على فتح آفاق تعليمية دولية تنافسية تُعلي من قيمة التميز الأكاديمي والممارسة المهنية الرفيعة.

في سياق متصل، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن ٨١ ألف طالب وطالبة، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، الأربعاء 30 يوليو 2025.

وتضم قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور، كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان، كلية التربية الفنية – جامعة المنيا، كليات علوم الرياضة، ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأهاب مكتب التنسيق بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً من الأربعاء 30 يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة تسجيل اختبارات القدرات، وحرصًا من الوزارة على دعم الطلاب خلال هذه المرحلة، وفّرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مجموعة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية المنشورة على صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني.