ترامب وفون دير لاين يلتقيان قبل أيام من موعد فرض الرسوم الجمركية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أنها ستلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد المقبل في اسكتلندا.

يأتي هذا اللقاء قبل أيام فقط من الموعد النهائي المحدد في أول أغسطس المقبل، الذي هدد فيه ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بـ"الاختلالات التجارية".

وحاول التكتل منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتجنب هذه الزيادات الجمركية.

وقالت فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، إنها أجرت اليوم الجمعة، "مكالمة جيدة" مع ترامب، قبل أن يتفقا على الاجتماع يوم الأحد "لبحث العلاقات التجارية عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها".

ورغم السعي لحل تفاوضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، على مقترح المفوضية بفرض رسوم جمركية محتملة على بضائع بقيمة تجارية إجمالية تبلغ 93 مليار يورو "109 مليارات دولار" في حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة.