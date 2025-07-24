مستشار ترامب يناقش مع حفتر دعم واشنطن لجهود توحيد المؤسسات الليبية

قالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، إن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون أفريقيا مسعد بولس أشاد "بجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا"، وذلك خلال لقاء مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بمقرها في الرجمة، ضمن زيارة إلى ليبيا تستمر يومين.

ونقلت القيادة العامة للجيش الليبي، عن بولس القول إن "هذا الاستقرار يشكل ركيزة أساسية تسهم في حفظ أمن واستقرار دول المنطقة بأكملها"، معبرا خلال لقائه حفتر عن رغبة الجانب الأمريكي في توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم مستقبل التنمية والسلام.

ووفق بيان القيادة العامة، فقد بحث حفتر ومستشار الرئيس الأمريكي آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، وناقشا آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والصناعية، بما يعزز الاستقرار ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

إلى ذلك، قال بولس، على منصة إكس، إنه ناقش مع حفتر "دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات وتعزيز السيادة وتمهيد الطريق نحو الاستقرار والازدهار من خلال الحوار السياسي".

ورافق بولس كل من مساعد وزير الخارجية الأمربكية لشئون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت، وعدد من الدبلوماسيين العاملين بالسفارة.

ويوم الأربعاء، التقى مستشار الرئيس الأمريكي كلا من رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.