صحيفة إسرائيلية: القيادة السياسية أوعزت للأمن بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسئولي أمن إسرائيليين قولهم إن القيادة السياسية، أوعزت إلى منظومة الأمن، "بإدخال وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل أكبر، مع تقليل الحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وذكرت الصحيفة أن كبار المسئولين المعنيين بالأمر، أشاروا إلى وجود "ضغط كبير" على الحكومة الإسرائيلية، جراء التقارير العالمية عن المجاعة في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

كما زعم "تنسيق وتوزيع نحو 150 شاحنة طعام من معبر كرم أبو سالم بالأمس فقط، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالأيام السابقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في غزة بسبب رد حماس "الإشكالي"، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

هذا وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إعادة الفريق المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة بعد أكثر من أسبوعين المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وجاء عن مكتب نتنياهو، أنه "تقرر إعادة الفريق المفاوض لإجراء مشاورات في إسرائيل في ضوء رد حماس الذي قدمته صباحا"، مضيفا: "نقدر مساعي الوسطاء مصر وقطر والمبعوث (الأمريكي) ويتكوف من أجل تحقيق اختراق في المحادثات".

وفي سياق متصل، قال مسئول إسرائيلي مطلع إن المفاوضات لم تنهر وعودة الفريق المفاوض منسقة بين الأطراف وذلك من اجل اتخاذ قرارات مصيرية.

وفي وقت سابق، قال مصدر في حركة حماس لوكالة "رويترز" للأنباء: "ردنا على مقترح الهدنة يدعو إلى العودة إلى البروتوكول المتفق عليه في 19 يناير للسماح بدخول المساعدات إلى غزة".

وأضاف المصدر أن "رد حماس على أحدث مقترحات الهدنة رفض دور مؤسسة غزة الإنسانية"، داعيا إلى العودة إلى الآلية القديمة.

وأوضح المصدر لـ"رويترز" أن "رد حماس على مقترح الهدنة يتضمن خرائط معدلة للانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة".