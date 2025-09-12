غالبًا ما يصعب تحديد عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان بدقة. ويقول الخبراء إن معظم البالغين الأصحاء يحتاجون ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميًا، لكن ذلك يعتمد أيضًا على العمر والاحتياجات الفردية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، توفر مؤسسة النوم غير الربحية أداة مجانية عبر الإنترنت تساعد على معرفة ما إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم. وتعتمد الحاسبة على بيانات بسيطة من المستخدم لتحديد وقت النوم الأمثل، دون الحاجة إلى إدخال الاسم أو البريد الإلكتروني.

وتؤكد المؤسسة أن النتائج "مبنية على بيولوجيا الفرد ونمط حياته"، مشيرة إلى أن الحرمان من النوم له "آثار قصيرة وطويلة المدى على الصحة الجسدية والعاطفية والمعرفية". كما يؤثر النوم في وظائف أساسية مثل المناعة وصحة القلب والقدرات الإدراكية.

وتطلب الأداة من المستخدم إدخال فئته العمرية، إذ يختلف عدد ساعات النوم باختلاف العمر، ثم اختيار وقت النوم أو الاستيقاظ المفضل. وبعد إدخال البيانات والضغط على زر "احسب"، تقدم الأداة النتيجة خلال ثوانٍ، مع اقتراح وقت النوم الأنسب.

فعلى سبيل المثال، إذا كان عمرك بين 26 و35 عامًا وتريد الاستيقاظ في الثامنة صباحًا، ستوصي الأداة بالنوم عند 10:45 مساءً، أي 9 ساعات و15 دقيقة، مع خيار إضافي لدورات نوم أقل. وتوضح المؤسسة أن دورة النوم، التي تستغرق بين 80 و100 دقيقة، تعزز الصحة الجسدية والذهنية كلما زاد عددها.

وتشير المؤسسة إلى أن الأداة "توفر وسيلة شخصية لتنظيم النوم"، لكنها تؤكد أن "الاحتياجات الدقيقة تختلف من شخص لآخر، والطبيب هو الأقدر على تقديم التوصية المناسبة".

ويوصي الخبراء بأن ينام البالغون من 7 إلى 9 ساعات يوميًا، بينما يحتاج المراهقون من 8 إلى 10 ساعات، والأطفال من 9 إلى 12 ساعة. ويحتاج من هم بين 3 و5 أعوام من 10 إلى 13 ساعة، ومن عمر عام إلى عامين بين 11 و14 ساعة، والرضع حتى 16 ساعة متضمنة القيلولة. أما حديثو الولادة فيحتاجون من 8 إلى 18 ساعة يوميًا.

ويؤكد الخبراء أن النوم الإضافي للأطفال والمراهقين أساسي لنمو الدماغ والتطور الجسدي. وكشف استطلاع بريطاني العام الماضي أن متوسط ساعات النوم لدى المواطن البريطاني لا يتجاوز 6 ساعات و20 دقيقة يوميًا.