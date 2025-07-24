العراق يعمل على إنتاح 12 ألف ميجا واط من كهرباء الطاقة الشمسية بحلول 2030

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صرح وكيل وزارة النفط العراقية علي معارج اليوم الخميس بأن بلاده تعمل حاليا على إنتاج 12 ألف ميجا واط من الكهرباء عبر تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة /الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

وقال معارج ، خلال مؤتمر إطلاق فعالية تسليم التقرير الشامل لتقييم الانتقال الطاقوى في العراق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إرينا"، إن هذا التقرير هو ثمرة جهود مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الَمتجددة والتحديات والفرص المتاحة نحو الطاقة النظيفة والبنى التحتية وفرص الاستثمار وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف أن العراق ماض في تنويع مجالات الطاقة وبما يعزز التنمية المستدامة في المجالات الصناعية وتقليل الانبعاثات والتوسع في مجال الطاقة الشمسية وصولا إلى إنتاج 12 ألف ميجاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

كما جدد موقف بلاده بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ودول الجوار لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة والمساهمة نحو تطوير الطاقة المتجددة في البلاد.

وقال الدكتور عبد الباقي خلف مستشار وزار النفط لشؤون الطاقة المتجددة إن العراق يأمل خلال نهاية العام الحالي في افتتاح مشروع إنتاج 1000 ميجا واط من الطاقة الشمسية الذي تنفذه شركة توتال جنوبي البلاد.

وينفذ العراق حاليا عشرات المشاريع لإنتاح الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية تنفذها شركات أجنبية أبرزها شركة توتال أنرجي وأكوا باور السعودية ومصدر الاماراتية وشركة بور جاينا الصينية.

وشرعت الحكومة العراقية بتحويل عدد من الإبنية الحكومية والوزارات والدوائر إلى التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية في مجال إنتاج الكهرباء.