الحكم على براين كوبيرجر بالسجن مدى الحياة أربع مرات لقتله أربعة من طلاب جامعة ايداهو

أدلى أصدقاء وأقارب أربعة من طلاب جامعة أيداهو الذين لقوا حتفهم في منزلهم المستأجر على يد برايان كوبيرجر، كلمات مؤثرة عبروا فيها عن مشاعر الحب والحزن والإدانة، مع بدء جلسة النطق بالحكم اليوم الأربعاء.

وأصدر القاضي ستيفن هيبلر حكما على كوبيرجر بالسجن مدى الحياة أربع مرات دون إمكانية الإفراج المشروط، وذلك عن أربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى، في جريمة طعن وحشية أودت بحياة موجن، وجونكالفيس، وزانا كيرنودل، وإيثان تشابين، في الساعات الأولى من 13 نوفمبر 2022.

كما أصدر القاضي حكما على كوبيرجر بالسجن عشر سنوات بتهمة السطو، وبغرامات وعقوبات مدنية قدرها 270 ألف دولار.

وأقر المتهم بالذنب في وقت سابق من يوليو الجاري، قبل أسابيع فقط من بدء محاكمته، وذلك في إطار صفقة لتجنب عقوبة الإعدام.

واقتحم كوبيرجر المنزل عبر باب جرار في المطبخ، ووجه طعنات قاتلة إلى الأصدقاء الأربعة بطريقة وحشية، الذين بدا أنه لا تربطهم به صلة.

ولم يتم الكشف عن دوافع الجريمة، وفضل كوبيرجر عدم الإدلاء بأي تصريح في جلسة الاستماع.