عراقجي: مواقف إيران لا تزال قوية والتخصيب سيستمر

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قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن مواقف إيران لا تزال "قوية" والتخصيب سيستمر.

وأضاف عراقجي، أن إيران ستدافع عن حقوقها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في المحادثات مع الترويكا الأوروبية غدا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) ستعقد صباح غد الجمعة بالقنصلية الإيرانية في إسطنبول.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين الماضي أن طهران وافقت بناء على طلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية.

وأوضح أن المحادثات ستعقد يوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية، وسيشارك فيها عن إيران مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي.