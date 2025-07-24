إندونيسيا تعتقل وتحاكم أجانب في قضايا منفصلة لتهريب المخدرات

أعلنت السلطات الإندونيسية، أنها اعتقلت مؤخرا رجلا برازيليا وامرأة جنوب أفريقية بتهمة تهريب الكوكايين، بينما أصدرت محكمة أحكاما بالسجن على مجموعتين من الأجانب في قضايا تتعلق بالمخدرات.

وقال رئيس قسم مكافحة المخدرات في بالي، مادي سينار سوباوا، إنه تم اعتقال رجل برازيلي يبلغ من العمر 25 عاما، في 13 يوليو الجاري، بعد وقت قصير من وصوله من دبي، حيث ضبط بحوزته 3086 جراما (8ر6 رطل) من الكوكايين داخل حقيبته وحقيبة ظهره في مطار نجوراه راي الدولي في بالي.

وأضاف سوباوا أنه في اليوم نفسه، ضبط ضباط الجمارك 990 غراما (1ر2 رطل) من الكوكايين، قالوا إنها كانت مخبأة في ملابس امرأة جنوب أفريقية تبلغ من العمر 32 عاما.

وفي محكمة دينباسار الجزئية، حكم القضاة، اليوم الخميس، على مجموعة من ثلاثة بريطانيين بالسجن لمدة عام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وفي قضية منفصلة، قضت محكمة على امرأة أرجنتينية بالسجن سبع سنوات، وعلى رجل بريطاني بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها مليار روبية (61 ألفا و380 دولارا أمريكيا) بتهمة تهريب الكوكايين إلى بالي.

ويوجد نحو 530 شخصا على قوائم الإعدام في إندونيسيا، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات، من بينهم 96 أجنبيا، حسبما أظهرت بيانات وزارة الهجرة والإصلاح.

يشار إلى أن آخر عمليات إعدام تم تنفيذها في إندونيسيا كانت بحق مواطن إندونيسي وثلاثة أجانب في يوليو 2016.