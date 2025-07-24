أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و46 ألفا و270 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و46 ألفا و270 فردا، من بينهم 1050 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11046 دبابة، منها 5 دبابات أمس الأربعاء، و23047 مركبة قتالية مدرعة، و30746 نظام مدفعية، و1446 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1199 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و47638 طائرة مسيرة، و3533 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و56137 من المركبات وخزانات الوقود، و3935 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



