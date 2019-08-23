تعرض الجناح المصري محمود عبد المُنعم "كهربا" لثمة خسارة ثقيلة، في بداية مشواره مع فريقه الجديد، ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وحل أفيس ضيفا، مساء الجمعة، على ريو آفي، في المباراة التي شهدها ملعب "ستاديو دي أركوش"، برسم منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي لكرة القدم، بيد أن فريق كهربا قد تلقى خسارة موجعة، استقر قوامها عند هدف واحد مقابل خمسة.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لكهربا مع أفيس، عقب انضمامه إليه، هذا الصيف، قادما من الزمالك، وحصوله، قبل يومين، على بطاقة دولية مؤقتة، تخول له المشاركة في اللقاءات.

وشارك كهربا بصورة أساسية في تشكيلة فريقه، قبل أن يُقرر المدرب أوجوستو إيناسيو استبداله عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، والنتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض، بواقع هدفين دون رد.

وتناوب على تسجيل أهداف ريو آفي كل من الإيراني مهدي طازمي (هاتريك)، البرتغالي نونو سانتو والبرازيلي فيليبي أوجوستو، فيما أهدى الفرنسي إنزو زيدان، وهو نجل زين الدين زيدان (المدير الفني لريال مدريد)، الفريق الزائر هدفا شرفيا، قبل النهاية بنحو 13 دقيقة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ريو آفي إلى النقطة الثالثة، مُحتلا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري البرتغالي، فيما تجمد رصيد أفيس عند ثلاث نقاط، متواجدا في المرتبة الثانية عشرة.