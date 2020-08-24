لقي عامل مصرعه إثر سقوطه في «تانك» سولار على سفينة وقود كانت ترسو على رصيف الجاز بباب 41 بميناء بورسعيد الغربي، وأصيب نجله باختناق أثناء محاولته إنقاذ والده.

تلقى مدير إدارة تأمين المجري الملاحي لقناة السويس إشارة من شرطة ميناء بورسعيد الغربي بسقوط «جمال إ»، عامل، في تانك سولار على سفينة وقود أثناء عمله نتيجة لاختلال توازنه، وأصيب ابنه «أحمد»، يعمل معه على نفس المركب، بحالة اختناق، أثناء محاولته النزول لتانك السولار لإنقاذ والده.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة الميناء التي أمرت بنقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى السلام وندب الطب الشرعي لتشريحها، وندب لجنة فنية من التفتيش البحري لمعاينة المركب وتحديد سبب سقوط المتوفى.

وقامت سيارة إسعاف بنقل الابن إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، وبالفحص الطبي تبين أنه يعانى من صعوبة بالتنفس، وتم تقديم الإسعافات الأولية ودخوله وحدة العناية المركزة ووضع تحت جهاز التنفس الصناعي.