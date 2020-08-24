رئيس مجلس النواب الليبي: التظاهر السلمي حق من حقوق المواطن يجب حمايته

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.

وقاب رئيس مجلس النواب الليبي، في بيان له مساء اليوم الإثنين تلقت "الشروق" نسخة منه، أن التظاهر حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة أو الخاصة.

وطالب صالح كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم.

يأتي هذا كما طالب صالح، النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال الاعتداء غير المبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.

وكانت عدة تظاهرات انطلقت ضد حكومة الوفاق، أمس الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، ضد الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، محملة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من حكومة الوفاق، وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد، وفقاً لموقع "الساعة 24" الليبي.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات مدينة الزاوية يومها الثالث ضد ممارسات حكومة الوفاق وتردى الأوضاع المعيشية وخلافات وزير داخليتها فتحي باشاغا مع الميليشيات المسلحة.