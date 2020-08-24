الحكومة الألمانية: نافالني ليس ضيفا رسميا في برلين

أوضحت الحكومة الألمانية أن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يتلقى علاجا في برلين، ليس ضيفا رسميا للحكومة الألمانية.



وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين في برلين: "لا يوجد دعوة رسمية له"، موضحا أن المستشارة ميركل أعلنت فقط استعدادها السماح لنافالني المرجح تسممه بالدخول إلى البلاد لأسباب إنسانية بناء على رغبة أسرته، مشيرا إلى أن نقل نافالني إلى ألمانيا وعلاجه تم تنظيمه على مستوى شخصي.



وأضاف زايبرت: "في النهاية هذا مريض، ومن المحتمل أن يكون قد تم ارتكاب هجوم تسميم عليه... وكان من الواضح أنه لا بد من اتخاذ إجراءات حماية فور وصوله إلى هنا".



وذكر زايبرت أنه في إطار التنسيق بين السلطات المختصة تقرر أن يتولى مسؤولية الحماية المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.



تجدر الإشارة إلى أن الفقرة السادسة من قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ينص على أن المكتب مختص بحماية أفراد الحكومة الألمانية وضيوفها الأجانب.



ومن المنتظرأن يصدر مستشفى شاريتيه في برلين الذي يعالج نافالني تحديثًا بشأن حالته الصحية. ولم يوضح أطباء المستشفى بعد ما إذا كانوا قد حددوا سبب مرض نافالني الغامض الذي يهدد الحياة.