 الداخلية تطلق خدمة تقديم طلبات شهادات التحركات على الإنترنت - بوابة الشروق
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الداخلية تطلق خدمة تقديم طلبات شهادات التحركات على الإنترنت

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى أمير ومصطفى عطية:
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:49 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:49 م

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة تقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين من خلال بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة.

حيث تم إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين عبر الإنترنت، للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من خلال الدخول على رابط (www.moi.gov.eg).

ويأتي ذلك استمرارا لتطوير وتحديث جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.


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