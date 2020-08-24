محافظ الشرقية يُعلن تطوير مركز شباب بلبيس بـ 60 مليون جنيه

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تخصيص 60 مليون جنيه لتطوير مركز شباب بلبيس.

وخلال تفقده أعمال التطوير الجارية بالمركز، اليوم الاثنين، قال المحافظ إن التطوير والإنشاءات الجديدة تتم بهدف تحسين مستوى الخدمات الشبابية والمجتمعية المقدمة لأبناء مركز ومدينة بلبيس.

وشدد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتأكيد على أهمية الرياضة ودورها الحيوي في المجتمع والمساهمة في تقديم أجيال من الشباب القادر على البناء وتحمل المسئولية والمشاركة في إحداث التنمية المستدامة.

وأوضح أن الأعمال الإنشائية الجارية داخل المركز، تشمل إقامة ملعب كرة قدم قانوني، و3 ملاعب خماسي، وصالة ألعاب نزالية، بالإضافة إلى وحدة طب رياضي، ومبنى إداري، ومركز ثقافي، فضلًا عن إقامة محلات وقاعات أفراح استثمارية.

وأشار إلى أنه جار طرح حمام سباحة استثماري، فيما تم الاتفاق على بناء السور الخارجي للمركز بشكل حضاري وجمالي تماشيًا مع خطة تطوير وتجميل المدينة واستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وكذا تحديد حرم الطريق و المحلات، والتي من شأنها أن تساهم في تعظيم موارد المركز وتقديم أفضل الخدمات للمترددين عليه.