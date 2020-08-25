تسجيل 76 إصابة جديدة بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم "تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 19 في دمشق و18 في حلب و16 في اللاذقية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 2293".

وذكرت الوزارة أنه تم رصد 3 حالات وفاة جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 92.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 14 حالة شفاء من بين الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 519 حالة.