فرق الإطفاء التركية تواصل جهودها لإخماد الحرائق في غرب البلاد

تواصل فرق الإطفاء التركية، جهودها لإطفاء حرائق "جبال قاز" بولاية باليكسير، غربي البلاد.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء، فإنه بعد 24 ساعة على اندلاع النيران، لا تزال فرق الإطفاء تحاول برا وجوا احتواءها.

وتشارك في عملية إخماد الحرائق سيارات ومروحيات وطائرات إطفاء.

وتلقت ولاية باليكسير دعما من طواقم الإطفاء قدمته عدة ولايات.

يذكر أن تركيا شهدت في الفترة من 28 يوليو الماضي وحتى الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري ما لا يقل عن 275 حريقا في 53 ولاية، أسفرت عن ثماني حالات وفاة وعشرات الإصابات.