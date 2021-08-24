البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلكوفيس والوفد المرافق له.

وقال القمص موسي إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل وزير الخارجية الصربي في إطار زيارته الرسمية إلى مصر التي بدأت أمس، والتي حرص خلالها على لقاء قداسة البابا وزيارة دير القديس الأنبا بيشوي، والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأشار إلى أن قداسة البابا تحدث خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية وعن الوحدة الوطنية؛ إذ يعيش جميع المصريين حول نهر النيل بروح الأسرة الواحدة.

وأضاف المتحدث أن الوزير الصربي نقل تحيات رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، وكذلك بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية البطريرك بورفيريوس.

وأعرب قداسة البابا عن رغبته في دعوة بطريرك الكنيسة الصربية لزيارة الكنيسة القبطية، فيما أعرب الضيف الصربي عن سعادته بذلك، وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.