اليونان تعتزم زيادة تأمين حدودها البرية والبحرية مع تركيا

تفرض السلطات اليونانية إجراءات أمنية أكثر صرامة لمواجهة العدد المتزايد من المهاجرين الذين يعبرون حدودها البرية على طول نهر ماريتسا (إفروس) مع تركيا، حسبما أفادت الإذاعة الرسمية لليونان اليوم الأربعاء.

وذكرت التقارير أن اليونان اتخذت قرارا بمد سياج حدودي على الحدود الشمالية الشرقية بطول الحدود بأكملها، وذلك خلال اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية والدفاعية مساء الثلاثاء.

وسوف يتم بعد ذلك تمديد السياج، الذي يبلغ طوله حاليا 40 كيلومترا، بـ220 كيلومترا.

وسوف يتم تعزيز قوة حرس الحدود وتركيب أجهزة مراقبة إلكترونية جديدة. كما يتم توفير زوارق وطائرات إضافية لدوريات خفر السواحل في شرق بحر إيجة على طول الحدود البحرية مع تركيا.

وقال وزير حماية المواطنين تاكيس ثيودوريكاكوس لمحطة تلفزيون "أنت 1" اليوم الأربعاء: "في شهر أغسطس وحده، الذي لم ينته بعد، حاول 25 ألف شخص الدخول عبر الحدود اليونانية-التركية بشكل غير مشروع".

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة اليونانية بدعم ما يسمى بـ"صد" المهاجرين على طول حدودها البرية والبحرية مع تركيا. وتصف المنظمات هذه السياسة بأنها غير مشروعة بموجب القانون الدولي، حيث لا توجد فرصة للمهاجرين لتقديم طلبات اللجوء.

ومن جانبها، فإن أثينا تتهم أنقرة بالترويج لسياسة "الدفع إلى الأمام"، وتقول إن المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان يقولون إنهم أجبروا على عبور الحدود من جانب أفراد أمن أتراك.