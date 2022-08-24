 تيجراي: استئناف القتال ضد قوات موالية للحكومة الإثيوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تيجراي: استئناف القتال ضد قوات موالية للحكومة الإثيوبية


نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 9:44 ص
اندلعت أعمال قتالية مجدداً بين قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إثيوبيا وقوات موالية للحكومة المركزية حول مدينة كوبو على حدود الإقليم، وفقاً لما أفاد به متحدث باسم قوات تيجراي الأربعاء.

وقال مزارع من مدينة كوبو لوكالة "رويترز" رفض ذكر اسمه: "أسمع أصوات أسلحة ثقيلة منذ صباح اليوم. الأسبوع الماضي رأيت القوات الخاصة لإقليم أمهرة وهي تتوجه إلى جبهة القتال في حافلات".

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو على طلب "رويترز" للتعليق، وكذلك المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بيليني سيوم، والمتحدث العسكري الجنرال جيتنت أداني.

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