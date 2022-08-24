كوريا الجنوبية والصين تحتفلان بالذكرى الـ30 لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما

تحتفل كوريا الجنوبية والصين بالذكرى الـ30 للعلاقات الدبلوماسية الثنائية ، بإقامة أحداث في عاصمتيهما اليوم الأربعاء.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أن احتفالات الذكرى السنوية الرسمية ستقام بشكل متزامن في فندق فور سيزونز، في سول في الساعة السابعة مساء في دار ضيافة الدولة "دياويوتاي"، في الساعة السادسة مساء بتوقيت الصين، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وسيحضر وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اجتماع سول وسيقوم بتلاوة خطاب الرئيس يون سوك يول، احتفالا بمرور 30 عاما على إقامة علاقات ثنائية مع الصين.



ومن جهته، سيقرأ نظيره الصيني وانج يي، خطاب تهنئة من الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال الحدث الذي يقام في بكين.



وقبل الاحتفالات، سيلتقي الوزيران، خلال حدث افتراضي وسيشرفان على تقديم تقرير مشترك حول تطوير العلاقات بين سول وبكين.



وتم صياغة التقرير، الذي ستقدمه حكومتا البلدين، من قبل لجنة مشتركة، تم تشكيلها ، في أعقاب الذكرى السنوية الـ29 لإقامة علاقاتهما الثنائية العام الماضي.



ستحدد اللجنة، المؤلفة من خبراء كوريين جنوبيين وصينيين من القطاع الخاص مجموعة من المقترحات بشأن السياسة للمضي قدما في العلاقات بين سول وبكين في مختلف الميادين.