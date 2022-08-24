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الحزب الحاكم في أنجولا يواجه تحديا قويا في الانتخابات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 11:07 ص
يجرى تصويت اليوم في أنجولا لاختيار برلمان ورئيس جديدين.

ويشهد التصويت سباقا محموما بين حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنجولا" (إم.بي.إل.إيه)، بقيادة الرئيس الحالي، جواو لورينسو، وحزب "يونيتا"، أكبر حزب معارض، بقيادة، أدالبيرتو كوستا الابن.

وفي الدولة الغنية بالنفط، يحدد الحزب الذي يفوز بأغلبية بسيطة من 220 مقعدا في البرلمان رئيس الدولة.

وحوالي 14 مليونا من حوالي 35 مليونا أنجولي، مسجلون للإدلاء بأصواتهم في المستعمرة البرتغالية السابقة، وتتشكل طوابير بالفعل خارج مراكز الاقتراع، صباح اليوم الأربعاء.

ويخوض الانتخابات سبعة أحزاب وائتلاف، ومن بين المرشحين الرئاسيين، بيلا مالاكياس، وهي أول مرشحة، منذ بدء انتخابات ديمقراطية في عام 1992.

ومن غير المتوقع صدور النتائج حتى بعد سبعة أيام من الانتخابات.

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